MESKİ’den 29 farklı noktada yatırım atağı

MESKİ’nin projelerinin tamamlanması ile vatandaşların uzun zamandır beklediği sorunlar çözülecek, Mersin modern bir altyapıya kavuşacak. MESKİ Gezici Su Analiz Laboratuvarı aracı ile Anamur’dan Çamlıyayla’ya kadar Mersin’in tüm ilçelerine ve kırsal mahallelerine ulaşarak numuneler almaya ve kontrollerini sağlamaya hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarla, Kuyuluk, Kumkuyu, Arpaçsakarlar, Alata, Kargıcak ve Taşucu Mahalleleri sakinleri yeni kanalizasyon hattına kavuşuyor.

MESKİ, kış aylarının ve yağışların yaklaşmasıyla birlikte yağmur suyu imalatlarına hız veriyor. Bu kapsamda, Mezitli İlçesi’nin muhtelif mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmaları ile yağmur suyu altyapısı bulunmayan Silifke İlçesi Gazi Mahallesi’ne yeni yağmur suyu hattı yapımı çalışmalarına başlanıldı. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park içerisindeki 11 noktada gerçekleştirilen ve 5’i tamamlanan yağmur suyu deniz deşarj kesitlerinin büyütülmesi ve hatların bakım çalışmaları devam ediyor. Mersin genelinde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununa son vermek için harekete geçen MESKİ, içme suyu hattı çalışmalarıyla da vatandaşların yüzünü güldürüyor. İçme suyu hattı çalışmaları ile Gülnar, Elvanlı, Şahna, Ayaş, Çay, Çilek, Çamlıpınaralanı Mahalleleri’ne içmesuyu da temin ediliyor.

Dört gözle beklenen projeden büyük adım

MESKİ, Anamurlular’ın yıllardır yaşadığı içme suyu sorunlarının çözümü için de önemli bir adım attı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde Anamur İçmesuyu Projesi için İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ile önemli bir görüşme gerçekleştirildi. MESKİ’nin hayata geçireceği Anamur İçmesuyu Projesi’nin ihale hazırlık aşamaları devam eden proje kapsamında, Otluca kaynağından temin edilecek cazibeli isale hattı ile Anamur merkez, ikinci aşamada Anamur’un büyük bir bölümüne içmesuyu temini sağlanacak.