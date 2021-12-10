Meslek liseleri antijen kiti üretti

Antijen kiti, tükürükten alınan numune ile 15 dakikada sonuç veriyor. COVID-19 antijen kitinin tasarım ve üretimini meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri yaptı. Antijen kitinin ‘BRS-CA’ olarak belirlenen markası için tescil işlemi başlatıldı. Onay işlemi tamamlandığında antijen kiti okullarda kullanılabilecek.