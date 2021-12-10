Meslek liseleri antijen kiti üretti
Bursa M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eş değerlerine göre çok daha düşük maliyetli bir COVID-19 antijen kiti üretti.
10 Aralık 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Antijen kiti, tükürükten alınan numune ile 15 dakikada sonuç veriyor. COVID-19 antijen kitinin tasarım ve üretimini meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri yaptı. Antijen kitinin ‘BRS-CA’ olarak belirlenen markası için tescil işlemi başlatıldı. Onay işlemi tamamlandığında antijen kiti okullarda kullanılabilecek.