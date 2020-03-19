Meslek liseleri maske üretiyor

MEB, hem N95 standardında maske hem de basit cerrahi maske üretimi için 14 pilot il seçmişti. Bakanlık, yoğun talep üzerine üretim kapasitesini artırdı.

Okul sayısı arttı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu süreçte piyasada sıkıntısı en fazla çekilen materyal maske oldu. Bu nedenle 14 ilde 30 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde cerrahi maske, 3 ilimizde de N95 standardında maske üretimi için yatırımları yapmıştık.

Yoğun sipariş üzerine, kapasitemizi artırdık. N95 standardında üretim yapan il sayısını 3’ten 7’ye çıkardık. Cerrahi maske üretecek il sayısını 21’e, okul sayısını ise 37’ye çıkardık” dedi.