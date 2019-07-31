'Meslek liselerine olan olumsuz algı yıkıldı'

Lise, ilk öğrencilerini LGS birinci yerleştirme sonuçlarına göre 1.26’lık yüzdelik dilimden aldı. İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Toplumdaki meslek liselerine olan olumsuz algıyı yıkmak için çok uğraştık. Bu yıl yüzde 1’lik dilimlerdeki öğrenciler mesleki ve teknik liseleri tercih ederek bu algıyı yıktı. Önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin yetenekli ve zeki çocukları meslek liselerini tercih edecekler” dedi. Prof. Dr. Toros, birinci ve ikinci nakil dönemine kadar okula yerleşen öğrencilerden herhangi birinin ayrılması durumunda onun yerine 29 Temmuz 2 Ağustos ile 5-8 Ağustos dönemlerinde tercih yapan başka öğrencileri alacaklarını aktardı.