Meslek seçiminde ebeveynin rolü

Başkalarıyla kıyaslamayın. Çocuğunuzun kendi potansiyelini değerlendirin. (Sayısal alan seçen çocuğun başarılı, sözel alandaki çocuğun başarısız görülmesi, vb) Meslekler ile ilgili kendi algılarınızı ona empoze etmeyin. Sizin mesleğinizi devam ettirmesini beklemeyin.

EBEVEYNLER OLARAK SIZ NASIL DESTEK OLABILIRSINIZ?

Dinleyin: Çocuğunuz size olmak istediği meslekle ilgili bir şey söylediğinde ama’lar türetmeden, eleştirmeden gerçekten dinleyin. Onun için ne anlama geldiğini, duygularını, neye ihtiyacı olduğunu sorun. Keşfedin: Çocuğunuzun ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi için ona destek olun, gözlemleyin. Ne yaparken kendini iyi hissediyor, zamanın nasıl geçtiğini unutuyor?

Hayallerini sorun: Olmak istediği mesleği sorun ve onun hayaline ortak olun. Her şey elinde olsa istediği mesleği yapabiliyor olsa neyi tercih ederdi? 10 yıl sonrasını düşünüp nasıl bir yaşam sürdüğünü, ne iş yaptığını hayal etmesini isteyin.

Tanıyın- Tanımasını Sağlayın: Çocuğunuzun mizacını, özelliklerini öğrenin. Meslek alternatifleri mizacına, özelliklerine uygun mu gözlem yapın. Fikir verin ama onun yerine karar vermeyin.

Tanıştırın: Çocuğunuzu yapmak istediği mesleği aktif olarak yapan birileriyle tanıştırın, sohbet etmesini mümkünse o işte bir gün zaman geçirmesini ve gözlem yapmasını sağlayın. Böylece daha doğru değerlendirme yapabilir. Sadece iş imkânı, prestiji, puanı, vs. ile yapılan tercihler mutsuz eden kararlara yol açabilir. Çocuğunuza ilişkin sizin de hayalleriniz var, evet. Fakat bu onun hayatı ve gün sonunda bu işi o yapacak. Ancak ona uygun ve onu mutlu edecek mesleği sürdürebileceğini unutmayın. Hangi kararı alırsa alsın onu sevip destekleyeceğinizi hissettirmeniz önemli.