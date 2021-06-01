Mesleki eğitim güçleniyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Artık sektörler, eğitimin her aşamasında deneyimlerini bizlere aktarabiliyor. Böylece iş gücü piyasasının taleplerine duyarlı mesleki eğitim inşası hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye’de farklı illerinde 43 Ar-Ge merkezi kurduk” dedi.