Mesleki eğitim güçleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yürüttüğü yeni projelerle mesleki eğitimi güçlü hale getirmeyi hedefliyor.
01 Haziran 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Artık sektörler, eğitimin her aşamasında deneyimlerini bizlere aktarabiliyor. Böylece iş gücü piyasasının taleplerine duyarlı mesleki eğitim inşası hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye’de farklı illerinde 43 Ar-Ge merkezi kurduk” dedi.