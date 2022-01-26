Eğitim & Kariyer Mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı

Mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı

Eğitim & Kariyer

Mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında, toplam 255 sanayi bölgesinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu açıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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En az bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştirilen irtibat bürolarıyla, eğitimle sanayi arasındaki koordinasyonunun daha yakından sağlanması amaçlanıyor.

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