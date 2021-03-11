Polisler, postacılar, itfaiyeciler: Üniformalı çalışanların %85'i cinsel ilişkide ortalamanın baya üzerinde yer alıyorlar. Ancak %25'i ön birlikteliği reddediyor.

Fabrika işçileri: Eşlerine göre %59'unun cinsel hayatı daha iyi olabilir. %20'sinin eşleri ise cinsel hayatlarından hiç memnun değil. Ancak ilişki konusunda oldukça maceracılar ve %36'sı yeni şeyler denemekten çekinmiyor.

Müdürler: Yüzde 30 oranında en iyi cinsel performans gösteren meslek grupları arasında yer alıyor. Ancak müdürlerin otoritesi yatakta da kendini gösteriyor. %30'u eşlerinin "Bu gece olmaz" sözünü asla kabul etmiyorlar.

Mühendisler ve mimarlar: Cinsel ilişkide %90'ı gayet iyi olarak değerlendiriliyor. Kaynak: İşte mesleklere göre insanların cinsel hayatı

İnşaat işçileri: Yatakta en iyi olan meslekteki erkekler sıralamasında inşaatçılar ikinci sırada yer alıyor. %58'i haftada 2 kereden fazla ilişkiye giriyor. %66'sı sarılmayı seviyor ve %57'si ilişkide "mükemmel" veya "oldukça iyi" olarak değerlendiriliyor.

Sanatçılar veya sanatla uğraşanlar: Yatakta en iyi olan erkekler sanatçılardan çıkıyor. %100'ü ön birliktelikte "mükemmel" olarak değerlendirilirken %73'ü eşlerini tam anlamıyla tatmin edebiliyor.





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