Mesleklere göre insanların cinsel hayatı
Farklı meslek gruplarına sahip eşleri olan evli kadınların katıldığı bir araştırmada, mesleklere göre erkeklerin cinsel hayatları araştırıldı. İşte 'Hangi meslekteki erkekler yatakta ne kadar iyi' sorusuna cevap niteliğinde olan bilgiler…
11 Mart 2021, Perşembe 09:48 Son Güncelleme:
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Polisler, postacılar, itfaiyeciler: Üniformalı çalışanların %85'i cinsel ilişkide ortalamanın baya üzerinde yer alıyorlar. Ancak %25'i ön birlikteliği reddediyor.
Fabrika işçileri: Eşlerine göre %59'unun cinsel hayatı daha iyi olabilir. %20'sinin eşleri ise cinsel hayatlarından hiç memnun değil. Ancak ilişki konusunda oldukça maceracılar ve %36'sı yeni şeyler denemekten çekinmiyor.
Müdürler: Yüzde 30 oranında en iyi cinsel performans gösteren meslek grupları arasında yer alıyor. Ancak müdürlerin otoritesi yatakta da kendini gösteriyor. %30'u eşlerinin "Bu gece olmaz" sözünü asla kabul etmiyorlar.
Mühendisler ve mimarlar: Cinsel ilişkide %90'ı gayet iyi olarak değerlendiriliyor. Kaynak: İşte mesleklere göre insanların cinsel hayatı
İnşaat işçileri: Yatakta en iyi olan meslekteki erkekler sıralamasında inşaatçılar ikinci sırada yer alıyor. %58'i haftada 2 kereden fazla ilişkiye giriyor. %66'sı sarılmayı seviyor ve %57'si ilişkide "mükemmel" veya "oldukça iyi" olarak değerlendiriliyor.
Sanatçılar veya sanatla uğraşanlar: Yatakta en iyi olan erkekler sanatçılardan çıkıyor. %100'ü ön birliktelikte "mükemmel" olarak değerlendirilirken %73'ü eşlerini tam anlamıyla tatmin edebiliyor.