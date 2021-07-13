İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Sümter, SEGBİS sistemi ile katıldı. Hayatını kaybeden doktor Kaan Erol’un annesi Nilay Erol ile babası Metin Erol da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan duruşma savcısı tutuklu sanık Yavuz Sümter ile Kaan Erol’un aynı bölümde doktor olarak görev yaptıkları ve yaşanan bazı olaylar sebebiyle aralarında husumet olduğunu belirtti.





Sanığın olay günü doktor Kaan Erol’u öldürmeye karar verdiği ve görevli olmamasına rağmen çantasına bir balta ve bıçak alarak hastaneye gittiği mütalaada anlatıldı. Sanığın doğrudan doktor dinlenme odasında olan Kaan Erol’un yanına gittiği anlatılan mütalaada, “Sanığın odaya girdikten sonra ele geçirilen bıçak ile maktulü vücudunun birçok bölgesinden yaklaşık 75 kez bıçakladığı, hastanede görevli güvenlik görevlilerinin durumu fark edip sanığa müdahale ettikleri, maktulün maruz kaldığı bıçak darbeleri sebebiyle öldüğü..” ifadeleri kullanıldı.

CANAVARCA HİS

Mütalaada sanık hakkındaki davanın, “canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan açıldığını ancak çok sayıdaki bıçak darbesinden ibaret olan eylemin tek başına “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçunun unsurunu oluşturmadığını belirtti. Mütalaada sanığın çalışma temposuna dayanamaması ve bunun sebebi olarak da doktor Kaan Erol’u görmesi sebebiyle cinayeti işlediğini belirten savcı, sanık Yavuz Sümter’in, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sonrası açıklama yapan Doktor Kaan Erol’un babası Metin Erol, mütalaadan sonra korkunç bir şok yaşadıklarını söyleyerek, “Savcı evladımızın canavarca hisle öldürülmediğini söyledi. Sanki sokakta sinek öldürülmüş gibi öldürüldüğünü söyledi. Evladım görevinin başında paramparça edildi. Ameliyattan sonra 10 dakika dinlenmek için girdiği odada bu cani yanındaki bıçakla bir buçuk saat yavaşça bilerek öldürücü yerlere vurarak katlediyor. Bu canavarca his değil de nedir? Bugün duruşmayı oğlumun doktor arkadaşları izlemeye geldi. Mütalaadan sonra hepsinin gözünde korku vardı. Bu cani salınacak onlara da bu korkunç şeyi yapacak. Evladım yattığı yerde huzur bulsun kabri de nurla dolsun istiyorum” dedi.

Damla Güler -Milliyet