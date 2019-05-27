Meslektaşının öldürdüğü kadın polis defnedildi

Dün Diyarbakır’dan kara yoluyla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirilen polis memuru Ünal’ın cenazesi, buradan alınarak merkez Mezitli ilçesindeki babaevine götürüldü.

ÇOK SAYIDA POLİS MESLEKTAŞI KATILDI

Babaevinde "helallik" alınmasının ardından Ünal için ilçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi’ndeki Davultepe Fatih Camisi’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Merve Ünal’ın emekli polis olan babası Namık, annesi Güldane, polis kardeşi Tuğba, kız kardeşi Esra ve aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda polis meslektaşı katıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ünal’ın annesi ve polis olan kız kardeşi törende tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, aileyi kadın polis memurları teskin etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında taşınan Ünal’ın naaşı, Mezitli Mezarlığı'na defnedildi.

Diyarbakır’da polis memuru Muharrem Y, dün tartıştığı meslektaşı Merve Ünal’ı silahla öldürmüş, zanlı daha sonra teslim olmuştu.

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MERSİN (AA)