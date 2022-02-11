Şule Çet davasında hazırladığı skandal raporla tepki çeken adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın’a verilen 6 ay meslekten men cezası Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından onandı.

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018’de lüks plazanın 20’nci katından düşerek yaşamını yitirmişti. Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Çağatay Aksu’ya (34) müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a (33) ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.









"RIZA GÖSTERMİŞ SAYILIR"

Soruşturma aşamasında Adli Tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın tarafından Şule Çet hakkında hazırlanıp, dosyaya giren rapor tepki çekmişti. Raporda, “Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” denilmişti. Çet Ailesi’nin avukatının şikâyeti üzerine Ankara Tabip Odası’nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatılmıştı. Aydın, savunmasında, gerçeğe uymayan rapor hazırlamadığı ve deontolojiye aykırı ifadeler kullanmadığını ileri sürmüştü.

KARAR TTB TARAFINDAN ONANDI

Soruşturma kapsamında Dr. Aydın’a 6 ay meslekten men cezası verildi. Kararda, kadının erkekle bir yerde ya da evinde alkol almayı kabul etmesinin cinsel ilişkiye rıza göstermesi anlamına gelmeyeceğine, sürecin tamamında kadının rızası temelinde hareket edilmesi gerektiğine, adli tıp literatürünün de bu süreçte güncellendiğine, hekimlerin kendilerini en son literatür ile güncellemelerinin önemli olduğuna, güncellenmesi gerekenin yalnızca bilgi, beceri değil aynı zamanda profesyonel ve etik tutum ve davranışlar olduğuna dikkat çekildi. Karar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu'nca onandı.











