Messenger’a kayıt için Facebook hesabı zorunlu hale geldi

Onur Binay/posta.com.tr

Yaşanan değişiklik, Facebook’un Yardım Merkezi tarafından da onaylandı. “Messenger’a Facebook hesabım olmadan giriş yapabilir miyim?” sorusu için artık olumsuz bir cevap yer alıyor. Bu sorunun cevabı “Hayır, Messenger kullanmak için Facebook hesabı oluşturmanız gerekiyor” şeklinde değiştirildi.

VentureBeat sitesine konuyla ilgili olarak gönderilen açıklamada, “Messenger’da yeniyseniz, arkadaşlarınızla sohbet etmek ve bağlantıları kapatmak için bir Facebook hesabına ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Messenger kullanan kişilerin büyük çoğunluğunun zaten Facebook üzerinden giriş yaptığını tespit ettik ve süreci basitleştirmek istiyoruz. Messenger’ı zaten bir Facebook hesabı olmadan kullanıyorsanız, hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.” İfadesi yer alıyor.

Facebook, Messenger’a hesap olmadan giriş yapabilme özelliğini Haziran 2015’te, ilk kez ABD, Kanada, Peru ve Venezuela’daki kullanıcılar için sunmuştu. Telefon numaralarına ek olarak, fotoğraflar ve isimler de giriş sırasında kimlik doğrulama amaçlı kullanılabiliyordu.











