Messi akıl hocası Ronaldinho'dan da destek aldı: Aynı yoldan gidiyorlar
Barcelona'nın iki efsanesi Ronaldinho ve Messi, hala iletişim halinde. Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasını değerlendiren Ronaldinho, eski dostuna iyi dileklerini gönderdi. Ronaldinho, tıpkı Messi gibi hem Barcelona'da hem de PSG'de oynamıştı.
11 Ağustos 2021, Çarşamba 10:33 Son Güncelleme:
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Ronaldinho, PSG'ye transfer olan Messi'ye iyi dileklerini gönderdi. Arjantinli yıldıza kariyerinin başında tıpkı bir mentör ve akıl hocası gibi davranan Ronaldinho, Messi'nin Barcelona'daki ilk resmi golünün de asistini yapmıştı.
Messi'nin tam tersi şekilde PSG'den Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı efsane, eski dostu için "Leo, Paris'te çok mutlu olmanı diliyorum. Ben PSG ve Barça için oynamaktan büyük zevk aldım. Ramos'un transferine de çok mutlu oldum. Takım harika oldu" dedi.
Ronaldinho en son vergi problemi nedeniyle hapse girdiğinde Messi'nin de ona hayli destek olduğu öğrenilmişti. İkili, bunca yılın ardından bile kopmadı. 2003 yılında başlayan takım arkadaşlıkları, 2004 yılında dostluğa dönüşmüş ve sonraki 4 sezonda tüm futbol dünyasını fethetmişlerdi.