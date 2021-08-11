Ronaldinho, PSG'ye transfer olan Messi'ye iyi dileklerini gönderdi. Arjantinli yıldıza kariyerinin başında tıpkı bir mentör ve akıl hocası gibi davranan Ronaldinho, Messi'nin Barcelona'daki ilk resmi golünün de asistini yapmıştı.

Messi'nin tam tersi şekilde PSG'den Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı efsane, eski dostu için "Leo, Paris'te çok mutlu olmanı diliyorum. Ben PSG ve Barça için oynamaktan büyük zevk aldım. Ramos'un transferine de çok mutlu oldum. Takım harika oldu" dedi.

Ronaldinho en son vergi problemi nedeniyle hapse girdiğinde Messi'nin de ona hayli destek olduğu öğrenilmişti. İkili, bunca yılın ardından bile kopmadı. 2003 yılında başlayan takım arkadaşlıkları, 2004 yılında dostluğa dönüşmüş ve sonraki 4 sezonda tüm futbol dünyasını fethetmişlerdi.