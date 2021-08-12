Messi: Ayrılık kesinleşince eşimle tüm gün ağladık

Lionel Messi, Barcelona'da kalmak için her şeyi yapmış, ancak kulübün maddi imkanları elvermeyince mecburen ayrılmak zorunda kalmıştı. Arjantinli, BBC'ye o süreci anlattı:

Barcelona'dan ayrılacağım açıklandıktan sonra günlerim uykusuz ve endişeli geçti. Babam bütün günü Laporta ile görüşerek geçirdikten sonra eve geldi ve Barcelona'da kalamayacağımı söyledi. Haberi eşimle paylaştım ve beraber ağladık.