Messi: Ayrılık kesinleşince eşimle tüm gün ağladık
Leo Messi, Barcelona'dan ayrılık sürecinin özetini BBC'ye anlattı. Messi, ayrılık kesinleştikten sonra hissettiklerine değindi.
12 Ağustos 2021, Perşembe 12:30 Son Güncelleme:
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Lionel Messi, Barcelona'da kalmak için her şeyi yapmış, ancak kulübün maddi imkanları elvermeyince mecburen ayrılmak zorunda kalmıştı. Arjantinli, BBC'ye o süreci anlattı:
Barcelona'dan ayrılacağım açıklandıktan sonra günlerim uykusuz ve endişeli geçti. Babam bütün günü Laporta ile görüşerek geçirdikten sonra eve geldi ve Barcelona'da kalamayacağımı söyledi. Haberi eşimle paylaştım ve beraber ağladık.
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