Messi - Barcelona krizindeki maddi detaylar! İşte ayrılığın sebebi

Sky Sports'tan Kaveh Solhekol, yazısında Lionel Messi ve Barcelona ayrılığının detaylarına değindi. Solhekol'un haberine göre, Messi tüm bonuslar, imaj hakları ve diğer gelirlerle beraber Barcelona'dan yıllık 100 milyon euro'yu geçen bir ücret alıyor. Resmiyette 70 milyon euro görünen yıllık ücret aslında daha fazla. Barca, İspanya Futbol Federasyonu'nun kısıtlamaları nedeniyle Pique, Sergi Roberto, Busquets gibi isimlerin maaşında yüzde 40'lık indirime gitmişti.