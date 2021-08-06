Messi - Barcelona krizindeki maddi detaylar! İşte ayrılığın sebebi

Sky Sports'tan Kaveh Solhekol, yazısında Lionel Messi ve Barcelona ayrılığının detaylarına değindi. Solhekol'un haberine göre, Messi tüm bonuslar, imaj hakları ve diğer gelirlerle beraber Barcelona'dan yıllık 100 milyon euro'yu geçen bir ücret alıyor. Resmiyette 70 milyon euro görünen yıllık ücret aslında daha fazla. Barca, İspanya Futbol Federasyonu'nun kısıtlamaları nedeniyle Pique, Sergi Roberto, Busquets gibi isimlerin maaşında yüzde 40'lık indirime gitmişti.
Kulüp sadece indirim değil, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti ve Martin Braithwaite'ın satışına da uğraşıyor. Bu oyuncuların yıllık maliyetleti federasyonun Barcelona için belirlediği sınırı çok aşıyor.
Lionel Messi'nin yeni durağının PSG olması bekleniyor. Arjantinli, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Neymar ve birkaç PSG'li futbolcu ile fotoğraf paylaşmıştı.
Manchester City ise Jack Grealish'i transfer ederek bütçesinin önemli bir kısmını doldurdu.
Özel sermaye şirketi CVC'den La Liga'ya 2,7 milyar avroluk bir yatırım gelmesi bekleniyor. Bu yatırımın Barcelona'nın zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacağı düşünülüyordu ancak yatırımcı şirket, henüz kulübün Messi'yi elinde tutmasını sağlayacak kadar kesin bir güvence vermedi.
12 gün sonra ligi açacak olan Barcelona, Real Sociedad ile karşılaşacak ve takım Messi'siz olacak. Nou Camp'ta oynanacak maçta başkan Joan Laporta'ya tepki olup olmayacağı merak ediliyor.
Laporta, başkanlık vaadinde "Messi kesinlikle bizim kalacak" diyerek taraftarın yüreğine su serpmişti. Ancak başkan bu sözünü tutamadı.
İşte Messi'de de durum bu yüzden karıştı. Arjantinli süperstara yüzde 50 indirimli olarak verilecek ücret bile Barcelona'nın elini kolunu bağlıyor. Messi'ye o ücret verilirse takımın geri kalanına bütçe kalmıyor. Bu da transfer yasağı, puan silme, küme düşürme ve daha birçok mali cezaya sebebiyet verecekti.