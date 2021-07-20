Bilim & Teknoloji Messi, Instagram’da Ronaldo'nun beğeni rekorunu kırdı

Messi, Instagram’da Ronaldo'nun beğeni rekorunu kırdı

Bilim & Teknoloji

Messi, Instagram’da Ronaldo'nun beğeni rekorunu kırdı

Copa America’yı kazanan Arjantin’in yıldızı Lionel Messi’nin Instagram’da paylaştığı kupalı fotoğraf, sporcular arasında en çok beğeni alan gönderi oldu.

20 Temmuz 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Copa America turnuvasında kupayı finalde Brezilya’yı 1-0 mağlup eden Arjantin evine götürmüştü.

Böylelikle 28 yıllık hasrete son veren ‘Tangocular’, kupaya 15’inci kez ulaşmış oldu. Kariyerine birçok rekor ve şampiyonluk sığdıran Lionel Messi böylece milli takım formasıyla ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.

Diken'in Daily Mail'den aktardığına göre, Instagram’da 20 milyonu aşkın beğeni alan Messi’nin kupalı paylaşımı, sporcular arasında bu alanda rekor kırmış oldu.

Daha önceki rekor, futbol efsanesi Maradona’nın ölümünün ardından onunla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Cristiano Ronaldo’ya aitti.

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