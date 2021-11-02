Futbol Messi sakatlandı, Leipzig maçında yok

Messi sakatlandı, Leipzig maçında yok

Futbol

Messi sakatlandı, Leipzig maçında yok

PSG Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak. Karşılaşmada Lionel Messi sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

02 Kasım 2021, Salı 17:57 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcunun sol dizinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle yarın oynanacak Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

Fransa temsilcisinde, Messi’nin yanı sıra sakatlıkları devam eden diğer oyuncular Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de kadroya dahil edilmedi.

PSG’nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, ligde 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi’yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söylemişti. Arjantinli teknik adam, ilk yarı sonlarına Messi’nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi’yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

AA

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