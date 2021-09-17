Futbol Messi ve Ronaldo'ya 'dev' uyarı

Messi ve Ronaldo'ya 'dev' uyarı

Futbol

Messi ve Ronaldo'ya 'dev' uyarı

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları sürprizlerle sona erdi. Messi’li PSG, Club Brugge’e takılırken, Ronaldo’lu M.United da Young Boys’a boyun eğdi.

17 Eylül 2021, Cuma 10:00 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı. İki önemli sürpriz futbolseverleri şaşırttı. Lionel Messi’nin ilk kez ilk 11’de çıktığı PSG, Belçika’da Club Brugge’le 1-1 berabere kaldı. 12 yıl sonra Manchester United ile bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo da Young Boys’a İsviçre’de 2-1 mağlup oldu.

Deplasmanda öne geçmelerine karşın PSG ve Manchester United’ın kazanamaması haftanın sürprizleri oldu. Messi-Mbappe-Neymar üçlüsüyle Club Brugge karşısına çıkan PSG buna karşın hem skor hem de istatistiklerde rakibini geçemedi. Belçika temsilcisi güçlü rakibi önünde mücadeleyi şutlarda 16’ya 9, kornerlerde 6’ya 2 ve ortalarda 19’a 7 önde bitirdi.

Ronaldo’nun golüyle Young Boys karşısında öne geçen ancak 2-1 yenilen Manchester United ise skor ve istatistik olarak yıkıldı. İsviçre ekibi, Kırmızı Şeytanlar önünde şutlarda 19’a 2, kornerlerde 8’e 1 ve ortalarda 32’ye 4 gibi bariz bir üstünlük sağladı.

Ronaldo, Young Boys-Manchester United maçında 72 dakika sahada kaldı, 1 şut ve 1 golle maçı tamamladı. PSG’nin Club Brugge maçında ise Messi 90 dakika oynadı, sadece 1 şut attı.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında birinci hafta maçları tamamladı. 8 grupta oynanan karşılaşmalar sonrası ortaya çıkan istatistikler dikkat çekti. OPTA tarafından hazırlanan istatistikler şöyle:

- Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftada 44 gol atıldı, sadece 3 maçta gol sesi çıkmadı.

- Bayern Münih’e evinde 3-0 yenilen Barcelona, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha yenilgisi aldı: Juventus, PSG ve Bayern Münih.

- Young Boys’a golünü atan Cristiano Ronaldo, bu kupada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi’ye ait olan rekora ortak oldu.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona’ya en fazla gol atan oyuncu Thomas Müller oldu, 6 maçta 7 gol buldu.

- Dortmund’da Jude Bellingham, Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

- Ajax’ta Sebastien Haller, Sporting’e attığı 4 golle, Marco van Basten’in (Kasım 1992-Göteborg maçı) ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.

- Leipzig’de Nkunku, Messi’den sonra Manchester City’ye hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Moldova ekibi FC Sheriff tarih yazdı. Ukrayna ekibi Shakhtar’ı evinde 2-0 yenen Sheriff’te ilk gol de Adama Traore’den geldi. UEFA’da da haftanın golü olarak Traore’nin Shakhtar ağlarına yolladığı şut gösterildi.

Milliyet

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