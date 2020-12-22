Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, dört yıllık yoğun ve kapsamlı bir çalışma sonucunda hayata geçirilen ve Türkiye'nin 5G teknolojisiyle entegre ilk dijital fabrikasını da bünyesinde bulunduran MEXT'in kurduğu test şebekesi ile 5G sağlayıcısı oldu.

MEXT, sanayi şirketlerinde verimi yükselterek milli gelir ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak.

MEXT, dünyada ve Türkiye'de 20'den fazla ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor, 100'den fazla üretim senaryosu sunuyor. Merkezdeki dijital fabrikada gerçek üretim de yapılıyor. Dijital fabrika, gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip.

Vodafone Business'ın MEXT bünyesinde kurduğu 5G test şebekesi, düşük gecikme süresi ve yüksek hız avantajıyla öne çıkıyor. Şebekeyle yakın gelecekte bina içindeki kamera, robot kol ve otomatik yönlendirmeli araçların 5G aracılığıyla yönetilmesi ve görüntü aktarımı yapılması mümkün olacak.





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