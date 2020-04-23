MESS’in tüm çocuklara 23 Nisan armağanı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi metal sanayinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS); 2 yıla yakın süredir üye işyerlerindeki çalışanların ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarına kodlama eğitimleri veriyor.

Kodlama eğitimleri kapsamında bugüne kadar 5 bini aşkın çocuğa ulaşan MESS, Covid-19 pandemisiyle başlayan karantina döneminde eğitimlerin kapsamını ilkokul öğrencilerine de hitap edecek şekilde genişleterek online platforma taşıdı. Eğitimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm Türkiye’nin erişimine açık hale getirildi.

'MESS, dijital dönüşüme öncülük ediyor'

İlerlemenin anahtarının, dijital dönüşümün getirdiği fırsatları değerlendirmek olacağını belirten MESS Yönetim kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları belirtti:

“Ülkemiz, dijital dönüşümü fırsata çevirerek rekabette atılım yapabilecek potansiyele sahip. Bu durum geleceğe güvenimizi artırıyor. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmesi ise büyük önem taşıyor. MESS olarak dönüşüme öncülük edecek önemli bir adım atıyoruz. Sanayinin dijital dönüşümü için hayata geçirdiğimiz teknoloji merkezimiz MEXT, Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alıyor. İnsan kaynağımızı dijital dünyaya uygun olarak dönüştürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz MEXT’te verilecek hizmetler ile MESS üyesi kuruluşlardaki çalışanların dijital yetkinliklerini geliştirmelerini de sağlıyoruz.

'Dönüşüm çocuklardan başlıyor'

Ülke genelinde tüm öğrencilerin evden eğitime devam ettiği bu zorlu süreçte çocuklara ve gençlere de destek olmak istediklerini dile getiren MESS Yönetim kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kodlama eğitimlerinin önemini şu sözlerle ifade etti:

Yeni nesiller artık dijital bir dünyaya doğuyor ve bu paralelde gençlerin sahip olması gereken yetkinlikler de hızla değişiyor. Dönüşüm, çocuklardan ve gençlerden başlıyor. Hedefimiz teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip, üretecek gençler yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda atılması gereken ilk ve en temel adım, kodlama eğitimleri. 2 seneye yakın süredir MESS üyesi işyerlerimizde çalışanların ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarına kodlama eğitimi veriyorduk. Meclisimizin açılışının 100. yılını kutladığımız bu seneyi, kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’deki çocukların kullanımına açarak kutlamanın anlamlı olacağını düşündük”.