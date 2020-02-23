Messi’nin yıldızlaştığı maçta Barcelona rahat kazandı

Barcelona’yı Eibar karşısında galibiyeti getiren golleri 14, 37, 40 ve 87’nci dakikalarda Messi ve 89’uncu dakikada Arthur Melo kaydetti. Bu sonuçla Barcelona puanını 55’e yükselterek bir maçı eksik Real Madrid’in (53) önünde liderliğe yükseldi. Ligde küme düşme mücadelesi veren konuk takım ise 24 puanda kaldı. Messi, karşılaşmada attığı 4 golle yıldızlaşırken, La Liga gol krallığında 18 golle liderliğini sürdürdü. Arjantinli yıldız oyuncuyu, 13 golle Real Madrid’den Karim Benzema takip ediyor.

Barcelona, La Liga tarihin en golcü takımı oldu

Öte yandan Eibar’ı 5-0 mağlup eden Barcelona, attığı gollerle ezeli rakibi Real Madrid’i (6150) geride bırakarak 6151 golle İspanya La Liga tarihinin en gol atan takımı oldu.

DHA