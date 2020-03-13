Tecrübeli futbol insanı, teknik direktör Mesut Bakkal bir kitap yazdı. “Mesut Bir Adamın Hikayesi” adlı o kitabın bir bölümünde, 34 sene öncesinden bir anısını paylaştı Bakkal. Futbolculuk döneminden... Denizlispor’da oynadığı 1986’dan bir hatırasını...

Galatasaray’ın Denizlisporlu oyunculara teşvik primi verdiğini anlattı. O günün parasıyla, kişi başı 2 milyon lira aldıklarını…

O sezon Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Beşiktaş ile oynayacakları maça dopingli çıktıklarını da ekledi. “Atlara verilen ilaçtan içtik” dedi. Özetle, ‘teşvik primi’ni de itiraf etti ‘doping yaptıklarını’ da.

Gelen tepkiler üzerine de, “Anlattığım olay o tarihlerde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından yasaklanmış, suç olan bir eylem değildi. Hatta çok olağandı” dedi Bakkal.

Mesut Hocam... Hiç kusura bakmayın; kanunlar, yasaklar, suçlar, cezalar zaman içinde değişebilir ama spor etiği ve genel ‘ahlâki kurallar’ 34 yılda değişmez.

Kaldı ki kendinizce yaptığınız savunma, ‘teşvik primi’yle ilgili. Peki ya şu yazdıklarınız?

… Maça gittik. Orada bize atlar için kullandıkları haplardan verdiler. Hatta maç içinde bizim Çingene Erhan ‘Mesut, ben kusacağım’ demiş, ben de ‘Yahu maç içinde nereye kusacaksın’ yanıtını vermiştim.





Bu vahşi ‘doping’i ne yapacağız? Gencecik sporcuların maça, ‘atlara verilen ilaç’la çıkmasına ne diyeceğiz? Hocam... Hiç uğraşmayın. O sene -ve o dönemlerde başka sezonlarda da- yapılanların savunmaya çalışmak, olsa olsa suç ortaklığı psikolojisidir. Zaman aşımı kavramı hukukta vardır, ‘ahlâk’ta değil !





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