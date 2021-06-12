Müşterilerin oyunlara ilgi ve alakası son dönemde çok arttı. Bu artışın öncelikli sebebi pandemi kısıtlamalarının hafiflemesi sonrası bizim de dükkanımızı daha uzun süreler açabilmemiz ve müşterimizle mesafeli de olsa yüz yüze olarak yeniden buluşmamız. Bunun yanı sıra Sisal Şans yönetimi çok başarılı reklam kampanyalarıyla oyunları destekliyor. Bu reklamlar da oyunseverlerin pandemi dönemi sonrası tekrar şans oyunlarına yönelmesine destek oluyor. Bizler de bayi olarak bu tanıtım materyallerini bayimize asarak oyunların daha görünür olunmasını sağlıyoruz. Böylece vatandaş da gelip geçerken şansını denemeyi daha sık olarak düşünüyor.

DUYULDUKÇA İLGİ ARTIYOR

Biz bayi olarak son dönemde 12 adet 10 bin TL’lik ikramiye kazandırdık. Bu ikramiyelerin çevrede duyulması oyuna motivasyonu artırıyor. Sosyal medya hesaplarımızdan müşterilerimizin görebileceği paylaşımlarla biz de kampanyaların duyurulmasına destek oluyoruz. Bu sayede oyunlara ilgi kartopu gibi büyüyor. Merkezi olarak Sisal Şans yönetiminin TV’lere reklam vermesini bizler de yerel olarak desteklersek bu sektör hepimiz için olumlu anlamda büyür.

KARTLARI EĞLENEREK KAZIYORLAR

Müşteriler Kazı Kazan kartları sayesinde burada daha çok vakit geçiriyor. Gelip kartını alıp uzun süre burada eğlenerek yavaş yavaş kazıyor. Bu bizim için daha iyi gelir demek. 20 TL’lik kartlara ilgi gayet iyi. Çünkü kazançlar da ona göre yüksek oluyor. Tam 12 kez 10 bin TL kazandırmamız da bu yüksek ilginin geri dönüşünü müşteri nezdinde bence göstermiş oldu. “

ŞANSLILAR PANOSU

Bayi Mesut Ergün, Kazı Kazan’dan ikramiye kazanan müşteriyle hatıra selfie’leri çekiyor. 10 bin TL üzeri kazananları ise burada sergiliyor.

Haber ve fotoğraflar: Mehmet YİRUN/DHA