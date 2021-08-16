Mesut Özil, 546 gün sonra fileleri havalandırdı

Sarı-lacivertli takımın yeni sezona 3 puanla başlamasında başrol üstlenen 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1,5 yıl süren gol özlemine de son verdi. Mesut Özil, son olarak 16 Şubat 2020’de eski takımı Arsenal’in İngiltere Premier Lig’de Newcastle United’ı 4-0 mağlup ettiği müsabakada gol sevinci yaşamıştı. Mesut, 546 gün sonra Fenerbahçe formasıyla fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli takımda çıktığı 12. karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

AA