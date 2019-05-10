Bülent Cankurt'un yazısı şöyle:

''Arsenal'da oynayan Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, Ocak ayında nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Düğün için arayı açmak istemeyen aşıklar, iddiaların aksine Almanya'da değil, İstanbul Boğazı'nda evlenecek. 7 Haziran'da Four Seasons Bosphorus'ta evlenecekleri ortaya çıkan çiftin düğünlerini kime emanet ettiğini de benden öğrenin.

Yılın düğününü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'im eşi, Terim Events'in patroniçesi Fulya Terim organize ediyor.

300 KİŞİ KATILACAK

Özil ile Gülşe düğünlerini, Terim Events adıyla 2014'te organizasyon şirketi kuran ve ilk işi kızı Buse Terim'in kına gecesi olan Fulya Terim'e emanet etmiş. 300 kişinin davetli olduğu yılın düğünüyle ilgili fazla detay öğrenemedim çünkü Özil, Fulya Hanım ile gizlilik anlaşması yapmış.

Bakalım Fulya Hanım, Özil'e nasıl bir düğün organize edecek, çok merak ediyorum doğrusu...''

Haberin fotoğrafları için tıklayın Mesut Özil ile Amine Gülşe ne zaman evleniyor?

Fulya Terim-Fatih Terim



