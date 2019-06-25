Mesut Özil coştu

Mesut Özil'in yeni yaptırdığı villada tatil yapan eşler geceleri de ünlü eğlence mekanlarını turluyor.

Mesut dün gece 'Esnaf'ta çocukluk arkadaşları ile yemek yedi. Daha sonra DJ kabinine geçip, eşi için Yıldız Tilbe'nin 'Ben O yare Canımı' şarkısını çaldı.

İngiliz Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil gece mekanda hem coştu hem coşturdu.

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