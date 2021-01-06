Mesut Özil, Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaştı
DHA'nın haberine göre Fenerbahçe, nihayet Mesut Özil'e kavuştu. Mesut, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
06 Ocak 2021, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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DHA'da ye alan haber şunlar söylendi:
Mesut Özil, Fenerbahçe'de... Yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandı. Transferle ilgili bütün detaylar, oyuncunun alacağı ücretten İstanbul'da kalacağı eve kadar tüm ayrıntılar birazdan.
A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul ise tarafların transfer için prensip anlaşmasına vardığını belirtti. Kul, şunları söyledi:
Bir dünya yıldızı Mesut Özil, adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılıyordu. Artık daha ciddi anılıyor. Başkan, Emre Belözoğlu, Mesut Özil arasında görüşmeler oldu. Gerçekleşmesi zor bir hayal şeklinde yorumlamıştım ama edindiğimiz bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe ve Mesut konusu artık bir nihayete doğru gidiyor. Mesut'un özellikle Türkiye'ye dönmek istemesi, ülkesinde futbol oynamak istemesi bu transferde en belirleyici sebep olacak gibi gözüküyor.
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