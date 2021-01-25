Futbol Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Futbol

Mesut Özil, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk idmanına çıktı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 01:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı. Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı. Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.

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Uzun süre alkışlandı

Konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışladı.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mesut Özil, taktiksel antrenmana geçildikten sonra ise çalışmasını takımdan ayrı sürdürdü.

AA

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