Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Fenerbahçe'deki bazı konular ve Mesut Özil ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Arslan, Mesut'un ayrılık ihtimalini ve sebeplerini açıkladı. İşte yazıdan öne çıkanlar: