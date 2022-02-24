Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Fenerbahçe'deki bazı konular ve Mesut Özil ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Arslan, Mesut'un ayrılık ihtimalini ve sebeplerini açıkladı. İşte yazıdan öne çıkanlar:
Futbol Mesut Özil için bomba iddia: Giderse şaşırmayın! Türkiye'ye tatile gelmekle burada yaşamak arasında fark var
"Tatile gelmekle yaşamak farklı"
Hiç lafı eğip bükmeden de yazayım. Mesut Özil, Fenerbahçe için şu anda bir problem. Kulüple yaşadığı bir sorun yok ama şu ana kadar ne Mesut, ne de Fenerbahçe aradıklarını bulamadı. Mesut sorunu mu yaşıyor? Evet. Bir ülkeye tatile gelmekle o ülkede yaşamak, çalışmak çok faklı. Mesut bu zorluğu aşamadı. Gelecek sezon Mesut, Fenerbahçe’de oynar mı? Bu soruya açıkça, “Evet” diyemiyorum. Haydi daha açık yazayım, Mesut ayrılırsa, kimse şaşırmasın.
Mesut'un problemlerinden biri Pereira idi
Peki Mesut takım içinde ne yaşadı? En önemli problemi teknik direktör Vitor Pereira’ydı. Mesut 1 yıl futbol oynamadan Fenerbahçe’ye geldi. Pereira, antrenman temposunun takım seviyesinden düşük olduğunu söylüyor, ona 11’de yer vermiyordu. Mesut ise oynadıkça tempo kazanacağını söylüyor, fırsat istiyordu. İkisi de haklıydı ve ikisi de çözüm bulamadı. Gelecek sezon için (Mesut ve diğer transferler için de geçerli bu) çok daha farklı ve akılcı çözümler arayışında yönetim.
"Masada 3 teknik adam var"
Masada 3 teknik adam seçeneği var. İkisini siz de biliyorsunuz. Alman Joachim Löw ve Portekizli Jorge Jesus. Üçüncü ismi ben de bilmiyorum. Öğrenemedim. Ama o isim de en az Löw ve Jesus kadar ünlü ve kariyerli bir hoca. Başkan Ali Koç her 3 isimle de konuştu. Bu 3 isim de Koç’un 3 hocayla konuştuğunu biliyor. Yani Löw, Jesus ile Jesus da Löw ile görüşüldüğünü biliyor. Hocalar devre arası gelmek istemedi, olay buydu.
"Koç'u ikna edecekler"
Bu 3 isimden öne çıkan biri yok. Başkanın kafasında, birinci, ikinci, üçüncü alternatif yok. Sadece 3 seçenek var. Hangisi başkanı ikna ederse, Ali Koç hangisinin çalışma sistemine inanırsa, onunla anlaşacak. Pereira geçtiğimiz sezon F.Bahçe’nin 7. tercihiydi. Konuşması ve heyecanı ile başkanı etkilemişti. Benzer bir tercih de bu sezon bu 3 teknik adam konusunda yaşanacak.
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