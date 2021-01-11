Mikel Arteta, Mesut'un ayrılığına ilişkin şunları söyledi:

Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor.

Arsenal, takımın en fazla maaş kazanan ismi Mesut'u elden çıkararak rahatlamak istiyor. Kadro dışı kalması devamlı sorun olan Mesut, Arteta için de en sıkıntılı konulardan biri. Ligde oldukça kötü giden Arsenal'de taraftar ve yorumcular, Arteta'yı eleştirirken, eleştiri konularından biri de mutlaka Mesut oluyor.



