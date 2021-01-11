Mesut Özil için Mikel Arteta'dan açıklama geldi
Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'de teknik direktörlük yapan Mikel Arteta, Mesut Özil'in ayrılığıyla ilgili konuştu. Mesut'u kadrosuna düşünmeyen ve oyun yapısına uymadığı gerekçesiyle bir süre önce kadro dışı bırakan Arteta ayrılığın haberini verdi.
11 Ocak 2021, Pazartesi 15:49 Son Güncelleme:
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Mikel Arteta, Mesut'un ayrılığına ilişkin şunları söyledi:
Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor.
Arsenal, takımın en fazla maaş kazanan ismi Mesut'u elden çıkararak rahatlamak istiyor. Kadro dışı kalması devamlı sorun olan Mesut, Arteta için de en sıkıntılı konulardan biri. Ligde oldukça kötü giden Arsenal'de taraftar ve yorumcular, Arteta'yı eleştirirken, eleştiri konularından biri de mutlaka Mesut oluyor.
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