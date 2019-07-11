İngiliz devi Arsenal'in 10 numarası ve en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe, 7 Haziran'daki dillere destan düğünlerinden önce ticarete atıldı.

Mutlu çift, İngiliz kozmetik devi Citizen Cosmetics Limited ile ortaklık imzaladı. Bu anlaşmadan sonra Özil, işlerini büyütmek için düğmeye bastı.

Daha önce bir kahve markası çıkaran ve adıyla özdeşleşen M10 logolu giyim firması kuran Özil, eşini de ticarete alıştırdı. İkili, M10 adlı giyim markasını yükseltmek için çalışmalara başladı.

Ünlü moda tasarımcılarıyla görüşme yapan ikili, iş alanını genişletme kararı aldı. Buna göre çiçeği bununda çift yakında; müzik, reklam ve film yapımcılığı gibi alanlara da el atacak.

Yeni sektörlerden elde edilen gelirler de çiftin ortak hesabına yatacak. Bu paranın bir kısmı ise yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

6 yıl önce 47 milyon euroya Real Madrid'den Arsenal'e transfer olan Özil, haftalık 350 bin sterlin (2.5 milyon lira) kazanıyor.

MARKASINI ÇIKARACAK

Daha önce tasarım ve parfüm işine giren Victoria Beckham da, şimdilerde eşinin de desteğiyle 'kendi güzellik markasını yaratanlar' kervanına katılacak.

(Takvim)