Geçen günlerde oyuncu Amine Gülşe ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Mesut Özil, bugün hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sete gitti.

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Mesut Özil, dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan ile çektirdikleri fotoğrafına, "Çok keyifli geçen set ziyareti" notunu düştü.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI:

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile 30 yaşındaki futbolcu ziyaretten çekilen kareleri karşılıklı olarak sosyal medyadan da yayınladı.