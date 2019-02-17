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Mesut Özil ile Amine Gülşe, Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile evlilik yolunda olduğu nişanlısı Amine Gülşe Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etti

17 Şubat 2019, Pazar 15:08 Son Güncelleme:
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Mesut Özil ile Amine Gülşe, Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti

Geçen günlerde oyuncu Amine Gülşe ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Mesut Özil, bugün hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği sete gitti.

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Mesut Özil, dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan ile çektirdikleri fotoğrafına, "Çok keyifli geçen set ziyareti" notunu düştü.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI:

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile 30 yaşındaki futbolcu ziyaretten çekilen kareleri karşılıklı olarak sosyal medyadan da yayınladı.

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