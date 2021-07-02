Magazin Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu

Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu

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Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin kızları Eda ilgi odağı oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmiş, kızları Eda dünyaya gelmişti. Mesut Özil'in kızıyla yaptığı son paylaşımda minik Eda babasına çok benzetildi.

02 Temmuz 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 2019 yılında görkemli bir törenle tescilli güzel Amine Gülşe ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evlilikten bir de Eda adında kızları oldu. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızları Eda, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

BABASINA ÇOK BENZETİLDİ

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Ünlü çiftin kızları Eda ile yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada yorum ve beğeni yağmura tutuluyor. Mesut Özil'in kızıyla yaptığı son paylaşımda minik Eda babasına çok benzetildi.

İşte Mesut Özil'in kızı Eda ile yaptığı son paylaşım…

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