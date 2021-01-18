Türk asıllı Alman futbolcu ve ailesini taşıyan özel uçak, saat 01.15 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Mesut'u havalimanında Fenerbahçeli yöneticiler Emre Belözoğlu ve Selahattin Baki karşıladı.

İlk röportajını havalimanında kulüp televizyonuna veren Mesut, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak." dedi..



