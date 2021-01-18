Futbol Mesut Özil İstanbul'a geldi

Mesut Özil İstanbul'a geldi

Futbol

Mesut Özil İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil, özel uçakla Londra'dan İstanbul'a geldi.

18 Ocak 2021, Pazartesi 02:31 Son Güncelleme:
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Türk asıllı Alman futbolcu ve ailesini taşıyan özel uçak, saat 01.15 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Mesut'u havalimanında Fenerbahçeli yöneticiler Emre Belözoğlu ve Selahattin Baki karşıladı.

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İlk röportajını havalimanında kulüp televizyonuna veren Mesut, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak." dedi..

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