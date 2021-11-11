Mesut Özil kendi kripto para birimini duyurdu

M10Streetwear adlı markası bulunan Mesut Özil’in kripto para biriminin adı M10 Token olarak açıklandı. Real Madrid, Arsenal gibi önde gelen futbol kulüplerinde top koşturan Mesut Özil’den kripto para adımı geldi.

Mesut Özil kripto para birimi için duyuruyu Twitter hesabı üzerinden yaptı. Mesut Özil cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yakında Geliyor. M10 Token ile tamamen yeni bir taraftar tecrübesine hazır olun”

Mesut Özil’in taraftar token’ına özel Twitter, Instagram hesapları da kullanıma açıldı. Özil’in kripto para birimi dair detaylı açıklamaların ne zaman yapılacağı belli değil.