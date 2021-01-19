Futbol Mesut Özil, Oxford sözlüğünde bile yer alıyor: Ozil

Mesut Özil, Oxford sözlüğünde bile yer alıyor: Ozil

Futbol

Mesut Özil, Oxford sözlüğünde bile yer alıyor: Ozil

Transfer sürecinde sosyal medya etkileşimleri ile dikkat çeken Mesut Özil, son paylaşımı ile yine çok ses getirdi. Mesut Özil Twitter hesabından bir fotoğraf yayınlarken; “Geçmiş ve Gelecek” mesajıyla büyük yankı uyandırdı. Ayrıca Mesut, kariyeri boyunca verdiği paslar ve yaptığı asistlerle Oxford sözlüğüne girmişti.

19 Ocak 2021, Salı 13:53 Son Güncelleme:
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Özil’in, Premier Lig’de 58, Bundesliga’da 37, La Liga’da 54, Şampiyonlar Ligi’nde 26 ve Avrupa Ligi’nde 16 asisti var. Kulüp kariyerinde ise tüm turnuvalar dahil edildiğinde 235 asiste sahip. Özil, son 20 yıllık asist krallığı listesinde ise Messi, Ronaldo, Suarez ve Di Maria ile birlikte ilk 5’te yer alıyor. Oxford’un sözlüğünde ‘Ozil’ kelimesi, “Birine yardım etmek, asist yapmak” anlamında yeni bir sözcük olarak kullanılıyor.

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