Mesut Özil, Oxford sözlüğünde bile yer alıyor: Ozil

Özil’in, Premier Lig’de 58, Bundesliga’da 37, La Liga’da 54, Şampiyonlar Ligi’nde 26 ve Avrupa Ligi’nde 16 asisti var. Kulüp kariyerinde ise tüm turnuvalar dahil edildiğinde 235 asiste sahip. Özil, son 20 yıllık asist krallığı listesinde ise Messi, Ronaldo, Suarez ve Di Maria ile birlikte ilk 5’te yer alıyor. Oxford’un sözlüğünde ‘Ozil’ kelimesi, “Birine yardım etmek, asist yapmak” anlamında yeni bir sözcük olarak kullanılıyor.