PES'in Çin'deki dağıtımını gerçekleştiren NetEase şirketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alman oyuncu Özil, sosyal medyada Çin'le ilgili radikal bir açıklama yapmıştır. Bu sözler, Çinli futbolseverlerin duygularını incitmiş ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etmiştir. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz ve affetmiyoruz" dedi.

Türk asıllı Alman oyuncu, Cuma günü yaptığı paylaşımda Uygur Türklerini, "eziyetlere direnen mücahitler" olarak nitelemiş ve "Kuranlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun" demişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve Mesut Özil'i Şincan eyaletini ziyaret etmeye davet etti.