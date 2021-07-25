Futbol Mesut Özil sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı

Mesut Özil sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı

Futbol

Mesut Özil sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sabah Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, koordinasyon ve çabukluk idmanları yapan Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlığı nedeniyle çalışmada yer almadı.

25 Temmuz 2021, Pazar 14:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serdar Aziz takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı sebebiyle antrenmanda yer almayan Mesut Özil’in tedavisine başlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak


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