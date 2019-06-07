Mesut Özil ve Amine Gülşe kına gecesinde coştu

Bugün düzenlenecek düğünle evlenecek olan Mesut Özil ve Amine Gülşe kına gecesinde karşılıklı dans etti. Genç çifti bu mutlu günlerinde yakın çevresi ve aileleri yalnız bırakmadı.





Amine Gülşe kına gecesinde böyle coştu...









GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Amine Gülşe'nin kınası yakılırken salonda duygusal anlar yaşandı. Gülşe gözyaşlarına hakim olamadı.

DÜĞÜN DAVETİYESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bugün dünyaevine girecek çiftin düğün davetiyesi ortaya çıkmıştı. Davetiye için aşkın rengi kırmızıyı seçen ikili, misafirlere "İçimizdeki heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız" diye seslendi.