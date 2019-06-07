Mesut Özil ve Amine Gülşe kına gecesinde coştu
Bugün dünyaevinde girecek olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe kına gecesi yaptı
Bugün düzenlenecek düğünle evlenecek olan Mesut Özil ve Amine Gülşe kına gecesinde karşılıklı dans etti. Genç çifti bu mutlu günlerinde yakın çevresi ve aileleri yalnız bırakmadı.
Amine Gülşe kına gecesinde böyle coştu...
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Amine Gülşe'nin kınası yakılırken salonda duygusal anlar yaşandı. Gülşe gözyaşlarına hakim olamadı.
DÜĞÜN DAVETİYESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Bugün dünyaevine girecek çiftin düğün davetiyesi ortaya çıkmıştı. Davetiye için aşkın rengi kırmızıyı seçen ikili, misafirlere "İçimizdeki heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız" diye seslendi.