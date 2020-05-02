Mesut Özil yine gönülleri fethetti

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay'ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay'ın "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu. Özil, Türk Kızılay’ın ramazan ayı için başlattığı bu kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek verdi.

Kızılay'dan teşekkür

Konuyla ilgili Kızılay Twitter hesabından, "Ramazan Yardım Kampanyamıza 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak katkı sağlayan Mesut Özil'e tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz." açıklaması yapıldı.