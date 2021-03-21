Kadıköy'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil, sarı lacivertliler için kritik öneme sahip olan Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" ifadelerini kullandı.







