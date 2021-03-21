Mesut Özil'den Beşiktaş derbisi öncesi paylaşım
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mesut Özil, karşılaşma öncesi takım arkadaşlarına başarı diledi.
21 Mart 2021, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kadıköy'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil, sarı lacivertliler için kritik öneme sahip olan Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1373650338947985416