Futbol Mesut Özil'den Beşiktaş derbisi öncesi paylaşım

Mesut Özil'den Beşiktaş derbisi öncesi paylaşım

Futbol

Mesut Özil'den Beşiktaş derbisi öncesi paylaşım

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mesut Özil, karşılaşma öncesi takım arkadaşlarına başarı diledi.

21 Mart 2021, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
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Kadıköy'de oynanan Antalyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir formasından uzak kalan Mesut Özil, sarı lacivertliler için kritik öneme sahip olan Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mesut Özil, "Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!" ifadelerini kullandı.



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