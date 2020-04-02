Futbol Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi

Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi

Futbol

Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini duyurdu.

02 Nisan 2020, Perşembe 02:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter hesabından paylaşım yapan Mezut Özil, "Evde olduğunuzdan emin olmak için Mesut Özil formalı fotoğraflarınızı gönderin. En beğendiğim fotoğraflar, Arsenal’in evinde oynayacağı maça 2 kişilik davetiye kazanacak" ifadelerini kullandı.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Karantina F.C.
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ashley Cole'ün evi ikinci kez soyuldu: Sandalyeye bağladılar