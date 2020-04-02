Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi

Twitter hesabından paylaşım yapan Mezut Özil, "Evde olduğunuzdan emin olmak için Mesut Özil formalı fotoğraflarınızı gönderin. En beğendiğim fotoğraflar, Arsenal’in evinde oynayacağı maça 2 kişilik davetiye kazanacak" ifadelerini kullandı.



