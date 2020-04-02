Mesut Özil’den evde kalanlara maç davetiyesi
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini duyurdu.
02 Nisan 2020, Perşembe 02:48 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından paylaşım yapan Mezut Özil, "Evde olduğunuzdan emin olmak için Mesut Özil formalı fotoğraflarınızı gönderin. En beğendiğim fotoğraflar, Arsenal’in evinde oynayacağı maça 2 kişilik davetiye kazanacak" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1245405425060794368?s=20