Mesut Özil'den İrfan Can Kahveci'ye 'hoş geldin' mesajı
Fenerbahçe'nin iki yeni transferi Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, antrenmanda bir araya gelmeden önce sosyal medyadan iletişime geçti. Mesut Özil, İrfan Can'a twitter'dan 'hoş geldin' mesajı gönderdi.
01 Şubat 2021, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe'nin iki yeni süper solağı sosyal medya üzerinden etkileşime geçti. Arsenal'den alınan ve devre arasının en sükseli transferi olan Mesut Özil, bir diğer önemli transfer İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderdi.
Twitter'ı oldukça aktif kullanan Mesut, İrfan Can'a "Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin İrfan Can Kahveci! 💛💙 || Welcome to the @Fenerbahce family" dedi.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1355973255056805890