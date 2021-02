Fenerbahçe'nin iki yeni süper solağı sosyal medya üzerinden etkileşime geçti. Arsenal'den alınan ve devre arasının en sükseli transferi olan Mesut Özil, bir diğer önemli transfer İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderdi.

Twitter'ı oldukça aktif kullanan Mesut, İrfan Can'a "Fenerbahçe Ailesine hoşgeldin İrfan Can Kahveci! 💛💙 || Welcome to the @Fenerbahce family" dedi.