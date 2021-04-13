Magazin Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış

Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış

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Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış

Güzel oyuncu Amine Gülşe ile hayatını birleştirdikten sonra kariyerine Türkiye’de devam eden ünlü futbolcu Mesut Özil’den örnek bir davranış geldi. Özil, yardıma muhtaç vatandaşlar için 100 bin Euro bağışladı.

13 Nisan 2021, Salı 15:06 Son Güncelleme:
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 Fenerbahçe’de top koşturan futbolcu Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay’ın “Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye!” sloganıyla yürütülen kampanyasına 100.000 Euro bağışladı. Özil’in bağışı Türk Kızılay’ın düzenlediği “Dayanışma ve Teşekkür” programında açıklandı. Aynı programda hayırsever vatandaşlar Kızılay’a 6 saat içinde 51.1 milyon lira bağış yapmıştı.

128 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Özil’in yaptığı bağıştan 128 bin ihtiyaç sahibi faydalanacak. Bu destek sayesinde Türkiye’de 2800 adet, Endonezya’da 1000 adet, Bangladeş Arakan’daki mülteci kamplarında 750 adet Ramazan gıda kolisi dağıtılacak. İdlib’teki yetimhanelerde ve Somali Mogadişu’da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek. Özil’in yaptığı bağışla çocuklar için oyuncak da dağıtılacak. 

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