Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı mücadele sakatlanan ve tedavisi devam eden Mesut Özil, son durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mesut Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.



