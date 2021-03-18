Futbol Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Futbol

Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

18 Mart 2021, Perşembe 23:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı mücadele sakatlanan ve tedavisi devam eden Mesut Özil, son durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mesut Özil, "Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. Oldu En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun yaklaşık 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.

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