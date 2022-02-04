Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Güney Asya'dan talip var. Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı. Mesut Özil, Sarı lacivertli ekibe gelmeden önce de Asya ligi takımlarından transfer teklifleri alıyordu.

Endonezya'nın Cilegon kulübünün sahiplerinden Rudy Salim, "Hala (Mesut Özil ile) oldukça yoğun bir görüşmemiz var. Hâlâ getirmek için çalışıyoruz. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" dedi.

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