Fenerbahçeli Mesut Özil, TOGEM-DER’in gelirini Filistinli çocuklara bağışlamak üzere düzenlediği ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’ için 50 forma imzalamıştı. Formalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı davetle 5 dakikada tükendi. Emine Erdoğan da bir forma aldı.

‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’na Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Esin Demirören, Reyhan Kalyoncu, Demsa Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ gibi isimler destek verip bağışta bulundu.





Aralarında Başakşehirli Edin Visca, Mert Günok ve Volkan Babacan’ın imzalı formalarının da bulunduğu binlerce ürün, 13 Haziran’a kadar Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki ‘Dönüşüm Pazarı’nda satışa sunulacak.



