Sezona 2 maçta 1 gol 1 asistle başlayan Mesut Özil, Altay maçında ise sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı. Tedavi olması beklenen Mesut'un Katar'da görüntülenmesi ise sakatlık durumunun sadece bir bahane olduğu ve ayrılık ihtimalinin doğduğu dedikodularını ortaya çıkarmıştı.

Ancak olayın aslı anlaşıldı.

32 yaşındaki futbolcunun bazı sponsorluk, işbirliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'a gittiği ve transferle ilgili herhangi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.