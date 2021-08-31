Futbol Mesut Özil'in Katar ziyaretinin sebebi ne? Ortaya çıktı

Mesut Özil'in Katar ziyaretinin sebebi ne? Ortaya çıktı

Futbol

Mesut Özil'in Katar ziyaretinin sebebi ne? Ortaya çıktı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyen Mesut Özil, Katar'da görüntülenmişti. Transfer dedikodularına sebep olan bu ziyaretin sebebi ortaya çıktı.

31 Ağustos 2021, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Sezona 2 maçta 1 gol 1 asistle başlayan Mesut Özil, Altay maçında ise sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı. Tedavi olması beklenen Mesut'un Katar'da görüntülenmesi ise sakatlık durumunun sadece bir bahane olduğu ve ayrılık ihtimalinin doğduğu dedikodularını ortaya çıkarmıştı.

Ancak olayın aslı anlaşıldı.

32 yaşındaki futbolcunun bazı sponsorluk, işbirliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'a gittiği ve transferle ilgili herhangi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

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