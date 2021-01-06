Futbol Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten ilk açıklama

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten ilk açıklama

Futbol

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten ilk açıklama

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in Süper Lig ekibi Fenerbahçe‘ye transferi konusunda Özil’in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2021, Çarşamba 17:51 Son Güncelleme:
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Mesut Özil’in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi’nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili “Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut’un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut’a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut’un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

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