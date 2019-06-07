Mesut Özil'in nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Mesut Özil'in nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı